Матерям задержанных в Баку россиян разрешили свидание с сыновьями
Матерям восьми граждан России, задержанных в Баку по обвинению в перевозке наркотиков, разрешили встретиться с сыновьями при содействии омбудсмена Азербайджана, сообщает Постньюс.
Матерям россиян, арестованных в Баку 1 июля, разрешили свидание с сыновьями. Об этом сообщила сестра одного из задержанных, Ильи Безуглого, Анастасия. По ее словам, женщины передали арестованным необходимые вещи и посылки.
Организовать встречу помогла омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева.
Анастасия отметила, что Илья Безуглый сохраняет позитивный настрой и не жалуется на условия содержания.
«Говорит, что всего хватает», — рассказала она.
Сестра также подтвердила, что консул России несколько раз навещал задержанных и убедился, что условия их содержания соответствуют нормам.
«Нам сейчас активно все помогают как с российской, так и с азербайджанской стороны», — добавила Анастасия.
Илья Безуглый — один из восьми граждан России, арестованных в Баку по подозрению в перевозке наркотиков из Ирана. Среди задержанных есть специалисты в IT, психолог и предприниматель.