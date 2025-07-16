Матерям задержанных в Баку россиян разрешили свидание с сыновьями

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Омбудсмен Азербайджана организовала встречу задержанных в Баку с родственниками

Матерям восьми граждан России, задержанных в Баку по обвинению в перевозке наркотиков, разрешили встретиться с сыновьями при содействии омбудсмена Азербайджана, сообщает Постньюс .

Матерям россиян, арестованных в Баку 1 июля, разрешили свидание с сыновьями. Об этом сообщила сестра одного из задержанных, Ильи Безуглого, Анастасия. По ее словам, женщины передали арестованным необходимые вещи и посылки.

Организовать встречу помогла омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева.

Анастасия отметила, что Илья Безуглый сохраняет позитивный настрой и не жалуется на условия содержания.

«Говорит, что всего хватает», — рассказала она.

Сестра также подтвердила, что консул России несколько раз навещал задержанных и убедился, что условия их содержания соответствуют нормам.

«Нам сейчас активно все помогают как с российской, так и с азербайджанской стороны», — добавила Анастасия.

Илья Безуглый — один из восьми граждан России, арестованных в Баку по подозрению в перевозке наркотиков из Ирана. Среди задержанных есть специалисты в IT, психолог и предприниматель.