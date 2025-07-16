В 12 округах Подмосковья дорожники устранили незаконные граффити и рекламу

Так, на остановочных павильонах в Богородском округе ликвидировали вандальные надписи на улице Карла Маркса в деревне Белая, а несанкционированную рекламу — на Фабричном шоссе в Старой Купавне. В Домодедове от граффити очистили шумозащитный экран в деревне Камкино, на улице 61-й км в деревне Купчинино ликвидировали несанкционированную рекламу на остановке. А на остановках в городе Можайске на улице Полосухина очистили от вандальных надписей, а на улице 20 Января убрали незаконную рекламу.

Также граффити ликвидировали на остановках на улице Пушкина в пгт. Томилино и на дороге в пгт. Красково г. о. Люберцы, на улице Гагарина в Жуковском, на дорожных знаках на Петровском шоссе в Голицыне Одинцовского округа. А еще от рекламы очистили павильон на улице Московской в Дмитрове и дорожные знаки на улице Агрогородок в деревне Черное г. о. Балашиха, улице Московской в пгт. Ильинский и улице Леволинейной пгт. Быково Раменского округа, Осташковском шоссе в деревне Бородино г. о. Мытищи, на улице Первомайской в Зарайске и улице Октябрьской Революции в Коломне.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только доставляет дискомфорт участникам движения, но и является правонарушением и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.