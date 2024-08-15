Названы версии, почему бойцу ВС РФ удалось головой сбить дрон ВСУ и выжить

Военный эксперт и отставной полковник Анатолий Матвийчук прокомментировал набирающее популярность видео, как российский военный головой сбивает дрон-камикадзе ВСУ и остается жив. По мнению офицера в отставке, в этой ситуации жизнь солдата спасли три вещи, сообщает Life.ru .

«На войне чудеса иногда бывают. Так, в период Великой Отечественной войны очень часто пуля попадала в награды в нагрудном кармане, не могла пробить, человек оставался живой», — сказал Матвийчук, отметив, что солдату помогла удача.

По словам отставного полковника, бойцу ВС РФ также удалось сохранить жизнь благодаря качественной экипировке. Матвийчук предположил, что на голове у солдата, которой он и сбил вражеский дрон, была прочная кевларовая каска.

Немаловажную роль сыграла и хорошая реакция военнослужащего, добавил Матвийчук.

Ранее на просторах Сети начало распространяться видео, как российский военный скрывался от дрона ВСУ, однако в один момент вышел навстречу беспилотнику и ударил по нему головой. Прогремел взрыв, но солдат выжил и продолжил идти дальше.