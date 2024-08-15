Не перевелись богатыри на Руси: боец ВС РФ ударом головы вырубил украинский дрон
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Российскому военнослужащему удалось ударом головы сбить FPV-дрон ВСУ. Видео, в котором показан данный момент, опубликовал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.
На видеозаписи видно, как беспилотник противника крайне медленно движется в сторону бойца ВС РФ, а затем зависает на уровне человеческого роста, готовясь к атаке. Военнослужащий насторожился и встал в стойку.
В следующий момент дрон наносит удар, а солдат в свою очередь делает выпад вперед и бьет головой вражескую «птичку». Раздается взрыв, дым рассеивается, и боец спокойно уходит в лес.
«Феноменальные кадры! Не перевелись богатыри на Руси!» — прокомментировал Коц происходящее.
Ранее другой российский боец продемонстрировал поразительную меткость — ему удалось сбить украинский дрон с одного выстрела.