Поразительная меткость: боец ВС РФ сбил украинский дрон с одного выстрела

Baza опубликовала видео уничтожения дрона ВСУ одним выстрелом
Происшествия
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Военнослужащему ВС РФ удалось с первого выстрела ликвидировать беспилотник, принадлежавший украинской стороне, сообщает Baza.

Поразительную меткость бойца успели заснять на видео. Где именно развернулись события — неизвестно.

В опубликованном видео показано, как военные в темное время суток едут в кузове грузовика, когда замечают преследующий их дрон. Один из солдат вскидывает оружие, целится и производит меткий выстрел. БПЛА вспыхивает и падает на землю.

Ранее стало известно об уничтожении склада ракет на военном аэродроме ВСУ в Николаевской области.