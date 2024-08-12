Поразительная меткость: боец ВС РФ сбил украинский дрон с одного выстрела

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Поразительную меткость бойца успели заснять на видео. Где именно развернулись события — неизвестно.

В опубликованном видео показано, как военные в темное время суток едут в кузове грузовика, когда замечают преследующий их дрон. Один из солдат вскидывает оружие, целится и производит меткий выстрел. БПЛА вспыхивает и падает на землю.

Ранее стало известно об уничтожении склада ракет на военном аэродроме ВСУ в Николаевской области.