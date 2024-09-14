Названы три дня недели, которые российские хакеры выбирают для взлома компаний

Российские хакеры начинают активно взламывать информационные системы отечественных фирм на протяжении трех дней. Киберпреступники делают это с вечера пятницы и вплоть до понедельника, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Преступники пытаются взламывать компании в эти дни, поскольку надеются, что специалист по кибербезопасности ушел на выходные. По их расчетам, он не приедет на работу до понедельника даже если его вызовут.

Наибольшее количество атак было выстроено по такому принципу в летний период. Тогда многие сотрудники уезжали на загородный отдых и не имели возможности своевременно приехать в офис.

Ранее хакеры RaHDit опубликовали в Сети фотографии и данные около 7,7 тыс. бойцов нацполка ВСУ «Азов»*. Слив информации стал одним из самых масштабных за последнее время.

*Террористическая организация, запрещена в РФ.