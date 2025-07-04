Спортсменка из Егорьевска выступит в финале Чемпионата Европы по спортивной борьбе

В итальянской Каорле с 30 июня по 6 июля проходит первенство Европы U-20 по спортивной борьбе, в рамках которого выступит спортсменка из Егорьевска. Об этом со ссылкой на российскую федерацию спортивной борьбы сообщила пресс-служба дамниистрации муниципального округа Егорьсевск.

3 июля в женской борьбе определились составы финальных пар в весовых категориях до 53, 57, 62, 65 и 72 кг.

В финал вышла воспитанница егорьевской Спортивной школы по вольной борьбе им. Ю. С. Чернова Маргарита Салназарян. В весовой категории до 65 кг девушке удалось вчистую обыграть соперниц из Украины, Норвегии и Сербии. Сегодня в 19:00 она сразится с Бейзой Аккус из Турции. Поединок можно будет посмотреть на официальном стримминговом сервисе Федерации спортивной борьбы России.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.