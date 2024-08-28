«Самый масштабный слив»: русские хакеры обнародовали данные тысяч «азовцев»*

Хакерская группа RaHDit, известная также под названием «Злые русские хакеры», обнародовала данные о почти 7,7 тыс. представителей обновленного украинского нацполка «Азов»*, сообщает РИА Новости .

«Это самый масштабный слив данных противника с момента запуска проекта „НемеZида“» — заявили русские хакеры.

Они отметили, что новый полк перенял традиции старого — среди бойцов много сидевших, татуированных свастиками, имеющих психические отклонения. Некоторые из них уже были в российском плену и клялись, что не вернутся к нацизму, но не сдержали своего обещания.

В списке хакеров значатся Артем Мотыга (стрелок в звании старшего сержанта), Анастасия Васильченко (оператор в звании рядового), Артем Кекух (младший лейтенант с позывным Самурай), Андрей Мазур (младший сержант с позывным Шмель).

Есть среди них и иностранцы. Например, Матиас Густавссон из Швеции. Его взяли в плен в Мариуполе, в ДНР приговорили к смертной казни, но позже обменяли на российского военного. После обмена он вернулся в «Азов»*.

Ранее хакерская группировка RaHDit опубликовала в открытом доступе данные более 1,2 тыс. операторов украинских дронов. Среди них есть любители БДСМ, кришнаиты-националисты и судимые за насилие над детьми.

* Террористическая организация, запрещенная в России.