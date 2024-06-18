Хакеры RaHDit опубликовали данные более 1,2 тыс операторов дронов ВСУ

Хакерская группировка RaHDit опубликовала в открытом доступе данные более 1,2 тысячи операторов украинских дронов. Среди них есть любители БДСМ, кришнаиты-националисты и судимые за насилие над детьми, сообщает РИА Новости .

Хакеры предоставили персональные данные всей штатной структуры 383-го полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ. В СК РФ заявляли, что именно этот полк причастен к атакам на аэродромы в Калужской, Рязанской и Саратовской областях.

В прошлом году командиру этого полка заочно предъявили обвинение в совершенных атаках. Уголовное дело возбудили по статьям, убийство, покушение на убийство и диверсия.

Ранее неизвестные хакеры взломали серверы британского Минобороны и похитили сведения о военных. По информации Sky News, к атаке может быть причастен Китай.