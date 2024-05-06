Хакеры украли данные сотрудников Минобороны Великобритании
Неизвестные похитили сведения о сотрудниках британского Минобороны
Неизвестные хакеры взломали серверы британского Минобороны и похитили сведения о военных, пишет ТАСС со ссылкой на Sky News.
Хакеры взломали сервера Минобороны Великобритании, похищены данные чиновников и действующих военнослужащих, указано в сообщении.
К атаке может быть причастен Китай, говорится в публикации.
Отмечается, что были вскрыты банковские операции действующих и бывших сотрудников ведомства.