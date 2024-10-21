Названы самые «семейные» индустрии, где партнеры работают в одной отрасли

18% россиян признались, что работают с партнером в одной отрасли

Опрос более 7 000 работающих россиян, из которых 71% состоит в браке, показал, что среди них только 18% работают в одной сфере с партнером. Самой популярной «семейной» отраслью оказался сегмент управления персоналом (49%), сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Работа».

Из всех опрошенных 83% признались, что находят различные способы, чтобы помочь своим партнерам с рабочими задачами и поддержать их на карьерном пути.

В топ-3 самых «семейных» сфер, где больше всего респондентов работают с партнером в одной отрасли, вошли сегменты управления персоналом, сферы автомобильного бизнеса (38%) и туризма (36%).

Далее в рейтинге следует сельское хозяйство и агропромышленность (30%), маркетинг, реклама, PR (27%), банки и инвестиции (25%), юриспруденция (25%).

Большинство участников опроса, состоящих в браке или в отношениях, обсуждают с супругом или со второй половинкой свою работу, причем 43% россиян делают это регулярно, а 49% — не так часто.

При этом 51% респондентов заявил, что хорошо знает о работе и обязанностях своего партнера, а 30% имеют общее представление о его или ее работе, но не знают всех деталей. Больше всего респондентов, хорошо осведомленных о работе своего супруга или второй половины, оказалось среди административных работников (90%).

Россиян также опросили, как именно они стараются помочь своим избранникам с рабочими задачами. В основном респонденты стараются морально поддержать своего партнера при возникновении трудностей на работе (34%), обсуждают идеи решения рабочих задач и помогают находить новые подходы (27%), делятся знаниями или ресурсами, которые могут быть полезны партнеру (25%). Еще 9% опрошенных непосредственно помогают своим вторым половинам в выполнении рабочих задач.

При этом сами опрошенные также ощущают помощь на карьерном пути от своих супругов или вторых половинок. Чаще всего россияне говорят, что их партнеры оказывают им моральную поддержку на профессиональном пути (35%). Другими популярными видами помощи, которую получали опрошенные от партнера, стали обсуждение идей и поиск новых подходов (23%), обмен полезными знаниями или ресурсами (19%) и непосредственная помощь в выполнении задач (10%).