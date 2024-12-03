Названы подарки, которые удивят коллег по работе на Новый год

«Если вы не уверены в предпочтениях коллеги, то сертификат станет универсальным и практичным вариантом. Он избавит вас от переживаний по поводу выбора подарка и даст возможность получателю купить именно то, что ему действительно нужно», — сказал Семеренко.

По его словам, если коллега увлекается определенной темой, то книга по этому направлению может стать отличным подарком. Это покажет ваше внимание к человеку и его интересам, а также может укрепить дружеские отношения.

«Подарок-антистресс может стать отличным выбором для коллег, особенно в период напряженной работы и большого объема задач, которые часто накапливаются в конце года. Настольные игры, массажные подушки для шеи и поясницы, эфирные масла или ароматические свечи помогут ненадолго отвлечься от работы и справиться со стрессом», — рассказал эксперт.

Канцелярия — это всегда актуальный подарок, который пригодится в офисной среде. Персонализированный блокнот или ручка с именем коллеги подчеркнут индивидуальность и покажут вашу заботу о человеке, добавил он.

Семеренко отметил, что для того, чтобы угадать с подарком, нужно обратить внимание на то, о чем коллеги говорили или на что обращали внимание в течение года. Возможно, они упоминали то, о чем всегда мечтали, например, о новой книге, полезном гаджете или хотели посетить определенный спектакль или выставку.

«Попробуйте поговорить с коллегами на повседневные темы, чтобы узнать о личных интересах. Спросите, какие у них есть хобби, или какие фильмы они любят. Вы также можете предложить коллективу спонтанную вылазку в магазин во время обеденного перерыва. Это даст возможность услышать мнение каждого сотрудника о различных товарах, которые впоследствии могут стать хорошими подарками. Если вам не удалось узнать о чужих предпочтениях, выбирайте что-то универсальное», — порекомендовал эксперт.