Названы лучший Дед Мороз и Снегурочка Кузбасса

В минувшие выходные в Топках состоялся региональный конкурс на лучшего зимнего волшебника региона, после чего толпа Дедов Морозов прошлась по улицам города. Жители увидели парад Дедов Морозов и Снегурочек и окунулись в атмосферу новогоднего волшебства. Обладателем титула «Лучший Дед Мороз Кузбасса» стал Михаил Перницкий из Междуреченска. Победителю вручили сертификат и главный приз — авторский костюм Деда Мороза, сообщает Сiбдепо .

Фото - © Сiбдепо

В этом году в проекте приняли участие 30 зимних волшебников из разных уголков региона, 655 артистов и более 2500 зрителей. По итогам трех отборочных туров в финал прошли 12 участников. Они представили театрализованные номера с участием сказочных персонажей и творческих коллективов Кузбасса.

Жюри определили победителей в номинации «Лучшая новогодняя программа», где первенство разделили творческие коллективы Топкинского и Новокузнецкого муниципальных округов. Специальный приз от главы Топкинского округа Сергея Фролова получила команда из Прокопьевского округа.

Жюри отметили и лучших сказочных героев: Александр Акимов из Кемерова (Кощей Бессмертный), Анастасия Полейко из Прокопьевска (Баба Яга), Дарья Петрова из Новокузнецка (Хлопушка), и Леонид Штельтер из Анжеро-Судженска (Баба Яга).

Изюминкой мероприятия стал завораживающий хоровод Снегурочек. 30 участниц вышли на сцену, и по результатам конкурса была выбрана лучшая Снегурочка — Мария Кравцова из Кемерова. Ей вручили роскошный кокошник ручной работы.

