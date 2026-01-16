Названы главные схемы аферистов в 2026 г: от звонков ФСБ до ловушек с переводами

Адвокат Полякова: мошенники в 2026 г будут навязывать «помощь» ФСБ и госорганам

В 2026 году основными рисками для граждан станут мошеннические схемы, основанные на эмоциональном давлении и использовании цифровых инструментов, сообщила РИАМО адвокат по уголовным делам, управляющий партнер коллегии «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.

«Во-первых, это психологическое воздействие под видом госорганов и служб. Под предлогом „помощи“ силовым структурам, проверки записей к врачу или оплаты услуг гражданам будут настойчиво предлагать совершить юридически значимые действия с недвижимостью или переводами», — предположила Полякова.

Она подчеркнула, что ни ФСБ, ни МВД, ни другие госорганы никогда не действуют через случайные звонки и не требуют от граждан операций с их имуществом или счетами в рамках «секретных операций».

«Любое подобное требование — прямое указание на мошенничество. Единственно верная реакция — прекратить разговор и самостоятельно, по официальным номерам связаться с организацией для проверки», — отметила эксперт.

Полякова также указала на рост числа мошеннических схем с ошибочными переводами и «возвратом» средств.

«Эта схема активно используется для последующего вменения гражданину в вину финансирования нежелательных организаций. С правовой точки зрения мой совет категоричен: никогда не возвращайте „ошибочно“ поступившие средства по просьбе неизвестного лица. Это классическая ловушка», — предупредила юрист.

Она рассказала, что алгоритм действий может быть таким: заблокировать карту, сообщить о несанкционированном поступлении средств в свой банк и следовать его инструкциям. Это защитит как от потери денег, так и от возможных неправомерных обвинений.

