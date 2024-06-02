Названы четыре пункта для организации качественного пикника

Эксперты попросили россиян брать на пикники защиту от солнца и насекомых

Лето считается лучшим сезоном для пикников в России, Общественная Служба Новостей рассказала, какие четыре пункта нужно соблюдать, чтобы посиделки на природе принесли удовольствие и оставили приятный след в памяти.

Чтобы качественно отдохнуть на природе, совсем не обязательно уезжать далеко за город. Первым пунктом для организации хорошего пикника с друзьями и близкими является выбор подходящей локации. Для выбора подходящей территории можно воспользоваться картами местности и посмотреть, возле каких водоемов разрешено разводить костер и где есть мангальные зоны.

Вторым пунктом качественного пикника является забота о себе – необходимо взять солнцезащитные средства. Под лучами открытого солнца отдыхающие не всегда замечают, что уже получили ожоги кожи. Чтобы этого не случилось, на открытые участки тела следует наносить специальные средства.

Третьим пунктом для хорошего отдыха является собственная защита от насекомых. Репелленты – лучшие друзья вблизи водоемов, которые являются благоприятной средой для комаров, мошек и слепней.

И, наконец, четвертый пункт, который оставит только хорошие воспоминания об отдыхе, это подготовка к пикнику. Чтобы общение на природе было комфортным, следует заранее подготовить посуду, мусорные пакеты, пледы и покрывала, аптечку и воду.

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