сегодня в 02:59

Названа средняя пенсия по старости в России

Средняя пенсия по старости в РФ составила почти 25,2 тыс. рублей в месяц по состоянию на 1 октября 2025 года, сообщает РИА Новости .

По состоянию на 1 января текущего года она составляла 24979,27 рубля.

Отмечается, что работающие пенсионеры в РФ в среднем получают пенсию по старости в размере 22378,72 рубля, а неработающие — 25847,43 рубля.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, каким категориям граждан проиндексируют выплаты в 2026 году. Пенсии вырастут на 7,6% с 1 января.

