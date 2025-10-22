Силуанов рассказал, кому повысят пенсии в 2026 году
Фото - © Медиасток.рф
В 2026 году нескольким категориям граждан проиндексируют выплаты, в том числе будет увеличена пенсия. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, сообщает ТАСС.
Пенсии вырастут на 7,6% с 1 января. Размер пенсии по старости в среднем составит 27 117 рублей на конец 2026 года.
Выплаты ветеранам и инвалидам, материнский капитал будут проиндексированы на 6,8%. Показатель основан на уровне инфляции за 2025 год. Зарплаты бюджетников увеличатся на 7,6% с учетом прогнозированного темпа роста номинальной заработной платы.
Между тем прожиточный минимум возрастет до 18 939 рублей. Повышение составит 1,2 тыс. рублей.
Проект бюджета предусматривает повышение минимального размера оплаты труда. В следующем году он составит 27 093 рубля.
Ранее депутат Никита Чаплин рассказал о расчете страховой пенсии в 2026 году. Выплаты пенсионерам не будут ниже прожиточного минимума.
