Депутат Чаплин рассказал о расчете страховой пенсии в 2026 году

Депутат Чаплин: выплаты пенсионерам не будут ниже прожиточного минимума

Депутат Госдумы и член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин объяснил, как будет рассчитываться страховая пенсия в 2026 году и какие гарантии предусмотрены для пенсионеров, сообщает RT .

Чаплин сообщил, что минимальный размер страховой пенсии в 2026 году составит 14 287 рублей для граждан, набравших необходимое количество пенсионных баллов.

Он подчеркнул, что федеральный закон гарантирует пенсионерам доход не ниже прожиточного минимума в регионе проживания. В этот доход включаются как сама пенсия, так и социальные доплаты.

Согласно проекту федерального бюджета, средний прожиточный минимум для пенсионеров по России в 2026 году составит 16 288 рублей. Если размер пенсии окажется ниже этой суммы, пенсионеру будет назначена федеральная или региональная социальная доплата.

«Конечные выплаты пенсионерам не могут быть ниже установленного в их регионе жизненного стандарта», — отметил Чаплин.

