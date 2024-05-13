Названа самая высокооплачиваемая творческая работа в Москве в мае
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Самой высокооплачиваемой творческой вакансией в Москве в мае 2024 года стала позиция скульптора-художника, сообщили РИАМО в пресс-службе «Авито Работы».
По данным аналитиков платформы, работодатели готовы предложить до 300 тыс. рублей в месяц соискателям. От скульптура-художника требуют понимания особенностей работы с формой и цветом, а также готовности к выполнению монотонных задач.
Компания по производству детской одежды также ищет конструктора-дизайнера. Это вакансия заняла второе место с зарплатой от 120 до 150 тыс. рублей в месяц. Требуются опыт работы не менее 3 лет и знание основ конструирования и моделирования детской одежды.
Ранее стало известно, что большой опыт работы важен для роста зарплаты москвичей на этапе собеседований.