Большой опыт работы важен для роста зарплаты москвичей на этапе собеседований

Как показал опрос, в столице большой опыт работы оказался главным аргументом для повышения зарплаты на этапе собеседований, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

Опрос провели среди свыше 2 тыс. работающих жителей страны, у кого был опыт успешных переговоров о повышении предлагаемой зарплаты на собеседовании.

Самым популярным аргументом для москвичей стало наличие большого опыта работы, на него опирались 44% респондентов. Чаще всего данным аргументом оперировали работники в возрасте от 55 до 64 лет (60%) и от 45 до 54 лет (54%), а также люди, трудящиеся в сферах строительства (50%) и производства (49%).

Еще 29% опрошенных говорили о необходимости повысить зарплату из-за наличия у них soft skills, приводят в пример свои развитые личностные, коммуникативные и иные качества, которые имеют важность на предлагаемой должности. Подобный довод чаще использовали работники фитнеса и административные сотрудники (34%).

Также среди аргументов для повышения предлагаемой заработной платы респонденты называли положительные отзывы и рекомендации с прошлого места работы (27% москвичей). К таким доводам чаще других прибегали представители юриспруденции (37%) и традиционной торговли (33%).

30% опрошенных жителей столицы отметили, что простили о повышении оплаты труда из-за своих знаний специфики рынка и работы в конкретной сфере. Об этом чаще всего говорили работники автомобильного бизнеса (33%), банков и инвестиций (33%).

Аргументировали просьбу о повышении зарплаты высоким уровнем образования и квалификации на собеседовании 24% горожан, чаще всего это были люди в возрасте 65 лет и старше, а также специалисты в сферах образования и науки (47%), юриспруденции (39%), IT и телекома (30%).

Также важным аргументом для работодателя в вопросе повышения зарплаты при успешном собеседовании стал размер оплаты на предыдущем месте соискателя. Данную причину использовали 23% респондентов, чаще всего это были специалисты в сферах юриспруденции (34%), IT и телекома (25%).