Названа причина смерти актера Владимира Ершова

«Инсульт. Какие-то проблемы с сердцем были, но ничего конкретно сказать не могу», — рассказал сын артиста Иван Ершов.

15 марта стало известно, что 68-летний актер, заслуженный артист России Владимир Ершов скончался.

Начиная с 1984 года и до конца своих дней Ершов был актером Театра на Бронной. За более чем 30 лет работы в этой сцене им было создано множество образов, а его партнерами по сцене были такие выдающиеся постановщики, как Анатолий Эфрос, Александр Дунаев, Евгений Лазарев и другие.

