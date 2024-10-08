Названа причина сбоя системы «Правосудие», который длится в РФ уже сутки

сегодня в 15:55

Пользователи столкнулись со сбоем в работе сайтов российских судов, в том числе стал недоступен сервис ГАС «Правосудие». Проблемы длятся уже больше суток, сообщает РБК .

Руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева заявила, что сервисы недоступны временно. По ее словам, проблемы с доступом к сайтам судов общей юрисдикции связаны с внеплановыми техническими работами.

Она добавила, что сейчас специалисты восстанавливают работоспособность сервисов.

По данным сайтов Downdetector и Downradar, пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к сайту sudrf.ru (ГАС «Правосудие») 6 октября. Сбой наблюдался почти во всех российских регионах.

Ответственность за проблемы в работе сервисов взяла на себя хакерская проукраинская группировка BO Team.

Накануне онлайн-вещание ВГТРК прекратилось из-за хакерской атаки. Журналисты заявили, что киберпреступники также стерли все данные и резервные копии с серверов медиахолдинга.