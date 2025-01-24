Названа главная ошибка, которая приводит к разрушению брака

Даже самые надежные браки могут испытывать кризисы по многим причинам. Одна из главных — это недостаток общения. Об этом РИАМО рассказал врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Рашид Хамидуллин.

26 января будет отмечаться День супругов. Этот праздник был установлен в качестве противовеса Дню Святого Валентина, так как посвящен устоявшимся парам, а не влюбленности.

«Даже самые надежные браки могут испытывать кризисы по многим причинам. Одна из главных — это недостаток общения. Когда супруги перестают открыто делиться своими мыслями и чувствами, накапливаются недоразумения, что может привести к конфликтам и отдалению», — сказал Хамидуллин.

Он добавил, что другой распространенной ошибкой является игнорирование мелких конфликтов, которые со временем могут перерасти в серьезные разногласия.

«Даже неравномерное распределение домашних обязанностей может привести к напряженности в отношениях. Часто пары также допускают недостаток внимания друг к другу, в результате чего появляется ощущение одиночества и невовлеченности партнера в отношения», — пояснил психотерапевт.

Хамидуллин заключил, что несоответствие ожиданий и целей как краткосрочных, так и долгосрочных, также может вызывать напряжение. Неуверенность, отсутствие поддержки со стороны партнера и неумение справляться с трудностями способствуют разрушению отношений.

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