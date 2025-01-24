Московский пенсионер из-за котлет сломал ребра жене, с которой живет 60 лет
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В Москве пенсионер избил табуретом жену, с которой проживает 60 лет. Супруг вышел из себя из-за того, что его дама приготовила невкусные котлеты. У женщины переломаны ребра, но она отказалась писать заявление на мужа, сообщает Baza.
Пожилая пара, годом ранее праздновавшая бриллиантовую свадьбу, хотела вместе поужинать 21 января. Во время трапезы супруг попробовал котлеты жены и начал кричать на нее, обвинив в неумении готовить. Женщина ответила мужу, после чего он схватил табурет и начал избивать жену.
87-летняя пенсионерка смогла укрыться в квартире у соседей. На следующий день она дождалась, пока муж покинет квартиру, вернулась домой за документами и отправилась к врачу. Ее госпитализировали в Боткинскую больницу, где у пожилой пациентки выявили переломы двух ребер, пневмоторакс и многочисленные ушибы.
Избитая пенсионерка отказалась заявлять на мужа в полицию.