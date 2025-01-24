Московский пенсионер из-за котлет сломал ребра жене, с которой живет 60 лет

В Москве пенсионер избил табуретом жену, с которой проживает 60 лет. Супруг вышел из себя из-за того, что его дама приготовила невкусные котлеты. У женщины переломаны ребра, но она отказалась писать заявление на мужа, сообщает Baza .

Пожилая пара, годом ранее праздновавшая бриллиантовую свадьбу, хотела вместе поужинать 21 января. Во время трапезы супруг попробовал котлеты жены и начал кричать на нее, обвинив в неумении готовить. Женщина ответила мужу, после чего он схватил табурет и начал избивать жену.

87-летняя пенсионерка смогла укрыться в квартире у соседей. На следующий день она дождалась, пока муж покинет квартиру, вернулась домой за документами и отправилась к врачу. Ее госпитализировали в Боткинскую больницу, где у пожилой пациентки выявили переломы двух ребер, пневмоторакс и многочисленные ушибы.

Избитая пенсионерка отказалась заявлять на мужа в полицию.