Назван средний размер пенсии неработающих россиян

сегодня в 04:22

Средний размер пенсии неработающих россиян в декабре 2025 года составил почти 24 тыс. рублей, при этом за год сумма выросла примерно на 2,3 тыс. рублей, сообщает РИА Новости .

Согласно данным Соцфонда России, 1 декабря 2025 года пенсия неработающих граждан составила 23 996,2 рублей.

В аналогичный период 2024 года неработающие пенсионеры получали около 21,7 тыс. рублей.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что с 1 апреля социальные пенсии вырастут на 6,8%. Индексация затронет почти 4,3 человек.

Министр добавил, что из 4,3 млн человек примерно 3,6 млн получают социальные пенсии, а около 700 тыс. граждан — государственное пенсионное обеспечение.

