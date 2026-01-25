Назван результат на ЕГЭ для успешного поступления в вуз в 2026 году

Репетитор по истории и педагог Николай Крючков прокомментировал опубликованные Рособрнадзором минимальные пороговые значения баллов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для получения аттестата и поступления в вуз, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Ситуация с базовыми предметами не изменилась. В этом году, чтобы пройти минимальный порог, школьникам необходимо набрать 24 балла по русскому языку и сдать экзамен по базовой математике на три, то есть „удовлетворительно“», — сказал Крючков.

Он подчеркнул, что эти баллы необходимы для окончания школы и получения аттестата. В прошлом году условия были аналогичными, поэтому для тех, кто планирует ограничиться средним образованием, изменений нет.

По словам педагога, желающим получить высшее образование придется постараться. В 2026 году минимальные баллы для поступления в вузы выросли по сравнению с предыдущим. Важно учитывать, что каждое учебное заведение может устанавливать свои требования.

По химии и биологии минимальный балл поднялся с 39 до 40, по информатике и ИКТ — с 44 до 46, по истории — с 36 до 40, а по иностранным языкам — с 30 до 40. Эти значения являются рекомендательными, многие вузы из-за большого числа абитуриентов склонны повышать минимальные баллы.

Крючков порекомендовал внимательно изучить требования выбранных высших учебных заведений и обязательно актуализировать информацию.

