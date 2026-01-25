Минпросвещения предлагает заблокировать доступ к готовым решениям ЕГЭ

Министерство просвещения России разработало законопроект, направленный на борьбу с публикацией в сети готовых заданий и решений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» призваны ограничить распространение контрольно-измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ, готовых решений всероссийской олимпиады школьников, а также заданий из учебников, включенных в федеральный перечень.

«Новые меры направлены на защиту образовательного процесса от недобросовестного использования готовых ответов и на повышение мотивации школьников к самостоятельной работе», — пояснили в министерстве.

В случае обнаружения таких материалов в интернете доступ к ним планируется оперативно блокировать через Роскомнадзор. При этом исключение составляют сами учебники и официальные источники — их электронные версии, а также задания и решения, опубликованные организаторами всероссийской олимпиады, останутся доступны.

В Минпросвещения подчеркнули, что ограничения носят адресный характер и не являются запретом на вспомогательные учебные материалы в целом. В настоящее время законопроект проходит педагогическую экспертизу, после чего будет направлен на дальнейшее рассмотрение.

