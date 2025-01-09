Назван регион, где ветеранам ВОВ хотят выплатить по 1 млн рублей

Ветеранам и инвалидам ВОВ хотят выплатить по 1 млн руб в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале заявил, что ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ) единоразово выплатят по 1 000 000 рублей. По словам главы региона, он принял такое решение и уже поручил сформировать необходимый правовой документ.

Депутаты калужского Законодательного собрания рассмотрят эту инициативу в ходе февральской сессии. Шапша заявил, что рассчитывает на поддержку его идеи со стороны регионального парламента.

Губернатор добавил, что по инициативе президента Владимира Путина 2025 год в России объявлен Годом Защитника Отечества. 9 мая также будет отмечаться 80-летие с момента победы над фашизмом.

Ранее в подмосковной Истре скончался 107-летний ветеран войны Юрий Давидович Губерман.