Ветеран ВОВ Юрий Губерман скончался в Истре в возрасте 107 лет

В городском округе Истра на 108-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Юрий Давидович Губерман, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

По словам родных, до самого конца своей жизни Юрий Давидович стремился оставаться активным и не упускал возможности совершать ежедневные прогулки на свежем воздухе.

Юрий Губерман родился 8 ноября 1917 года в Одессе. Окончил химико-технологический техникум. Работал учеником фотомеханика, а затем старшим вожатым в пионерских лагерях. В 1939 году ушел добровольцем на фронт, где служил стрелком-радистом бомбардировочной авиации.

Участвовал в Курской битве, освобождал города Белоруссии, Украины и Польши. Свой последний боевой вылет в составе полка Губерман совершил 26 апреля 1945 года. Юрий Давидович был награжден орденами ВОВ 1 и 2 степени, медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

В 1954 году окончил Московский Государственный педагогический институт и переехал в Норильск, где работал директором школы и внес значительный вклад в развитие образования. Был удостоен звания почетного гражданина Норильска.

После переезда в Московский регион Юрий Губерман не прекращал преподавательскую деятельность до 1998 года.