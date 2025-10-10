Назван простой способ справиться со стрессом без психотерапевта и лекарств

«Она способствует повышению самооценки, расслаблению и снижению уровня тревожности, развитию когнитивных функций и социальной интеграции. И, разумеется, благодаря творчеству мы познаем себя, выражаем истинные желания и потребности, ускоряя наш личностный рост и развитие», — сказала Игонина.

Она добавила, что посещение театров, выставок, музеев и лекций, чтение или прослушивание книг позитивно влияют на психическое состояние, позволяют выражать и избавляться от таких эмоций, как грусть, гнев или тревога.

«Благодаря литературе, музыке и изобразительному искусству человек по-иному относится к социальным трудностям. А при создании чего-то своими руками проявляются чувства и переживания, что способствует эмоциональному освобождению», — отметила психолог.

Игонина уточнила, что ведение дневника или создание текстов позволяет выразить эмоции и переживания через письменное слово. Это структурирует мысли и развивает креативное мышление, снижает уровень стресса и улучшает эмоциональное состояние, способствует самоанализу.

«Более того, ведение дневника улучшает память и дисциплинирует, позволяет погружаться в свой внутренний мир и наблюдать причинно-следственные связи поступков. Также это лучший способ понимания себя, своих эмоций и причин их возникновения», — заключила специалист.

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Он направлен на повышение осведомленности о проблемах психического здоровья в мире и мобилизации усилий в поддержку укрепления психического здоровья.

