Назван первый регион РФ, где с полок магазинов полностью исчезнут энергетики

сегодня в 17:31

В Свердловской области собираются полностью запретить реализовывать в магазинах энергетические напитки. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть до конца этой недели, сообщает RT со ссылкой на свой источник, осведомленный о ситуации.

В начале октября депутат Госдумы Яна Лантратова рассказала RT, что парламентарии рассматривают вопрос включения в список тонизирующих напитков, против которых действует ограничение «18+», дополнительных видов «энергетической еды».

В июне президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому реализация детям энергетиков будет наказываться большими штрафами. Поправки внесены в КоАП страны.

За реализацию тонизирующего и энергетического напитка ребенку в возрасте до 18 лет физлиц оштрафуют на 30-50 тыс. рублей. Для должностных лиц размер административного взыскания составляет от 100 тыс. до 200 тыс. Юридических лиц оштрафуют на 300-500 тыс. рублей.

