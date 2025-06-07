Путин подписал закон о крупных штрафах за продажу энергетиков детям
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Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому продажа детям тонизирующих энергетических напитков повлечет за собой крупные штрафы. Он размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Соответствующие поправки вносятся в КоАП РФ.
За продажу ребенку до 18 лет тонизирующего напитка (в том числе энергетического) могут оштрафовать граждан на сумму от 30 до 50 тыс. рублей, должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей, юрлиц — от 300 до 500 тыс. рублей.
Согласно документу, рассматривать подобные административные дела будут руководители органов исполнительной власти регионов в области продажи безалкогольных тонизирующих напитков.
Данный закон вступает в силу с момента опубликования.