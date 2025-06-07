Путин подписал закон о крупных штрафах за продажу энергетиков детям

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому продажа детям тонизирующих энергетических напитков повлечет за собой крупные штрафы. Он размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Соответствующие поправки вносятся в КоАП РФ.

За продажу ребенку до 18 лет тонизирующего напитка (в том числе энергетического) могут оштрафовать граждан на сумму от 30 до 50 тыс. рублей, должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей, юрлиц — от 300 до 500 тыс. рублей.

Согласно документу, рассматривать подобные административные дела будут руководители органов исполнительной власти регионов в области продажи безалкогольных тонизирующих напитков.

Данный закон вступает в силу с момента опубликования.