«Фестиваль национальных культур проходит у нас в Подмосковье уже в девятый раз. В этом году его принимает Пушкино. У гостей есть прекрасная возможность не только хорошо провести время, посмотреть на выступления творческих коллективов, принять участие в мастер-классах и попробовать национальные блюда, но и больше узнать о традициях разных народов», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Она подчеркнула, что ежегодный фестиваль олицетворяет дружбу и единение. Многие в воскресенье пришли в Центральный городской парк целыми семьями.

«Важно с детства прививать детям уважение к культурам других народностей, которых в Подмосковье более 170, знакомить с богатой историей нашей большой многонациональной и многоконфессиональной страны», — добавила министр.

Выступления и мастер-классы

Фото - © Константин Гергайя Фото - © Константин Гергайя Фото - © Константин Гергайя

В парке артисты со всего Подмосковья исполняют для национальные песни и танцы в традиционных народных костюмах. Еще там установлены домики-стенды, в которых открыта выставка национального прикладного искусства и быта. Там представлены предметы народных промыслов РФ, Азербайджана, Армении, Молдавии, Дагестана, Татарстана, Беларуси и Мордовии.

Всех желающих учат плести венки, делать кукол, еще проводятся мастер-классы по вязанию, вышивке, бисероплетению, росписи национальных костюмов, танцам, приготовлению национальных блюд. Еще гостей угощают пловом с бараниной и кашей, холодным и горячим чаем.

«У нас огромный праздник! В подмосковном Пушкине работает Дом дружбы, и сегодня он рад встречать гостей — представителей разных национально-культурных объединений, автономий со всей Московской области, которые показывают свои традиционные национальные костюмы, предметы быта, песни, танцы. Хочется, чтобы каждый увидел, что наша страна богата событиями, традициями, культурой», — уточнила Татьяна Ключникова из «Ассамблеи народов России».

Она добавила, что русские, таджики, молдаване, азербайджанцы, армяне живут одной дружной семьей в Московской области. В домике на экспозиции показаны костюмы разных национальностей, проходят мастер-классы.

«Сегодня делаем броши в виде коня — символ счастья, верности, надежды, богатства. Это элемент мезенской росписи. В таком же стиле расписан наш Дом дружбы. И мы хотим, чтобы гости увезли этот символ и кусочек тепла с собой», — сказала Ключникова.

Участники фестиваля

Фото - © Константин Гергайя Фото - © Константин Гергайя Фото - © Константин Гергайя

В мероприятии участвуют представители Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области, культурного центра народов Дагестана «Каспийский берег» (Долгопрудный), Белорусской национально-культурной автономии Подмосковья, регионального отделения Всероссийской общественно-госорганизации «Ассамблея народов России», областных татарской, мордовской, ассирийской, молдавской и армянской национально-культурных автономий.

«Я сегодня пришла на фестиваль вместе с подружками. Здесь так здорово, много активностей, все гуляют, знакомятся. В белорусском домике мы уже успели привязать ленточку к березе „на удачу“, в дагестанском — попробовали кутабы. А еще мне очень понравилась фотозона с матрешками!» — поделилась жительница Пушкина Даша Яншина.

Организатором фестиваля традиционно выступает министерство информационных и социальных коммуникаций Подмосковья при поддержке администрации муниципалитета.