«Национальная Лотерея» совместно с сетью магазинов «Мама Ольга» запустила акцию: до 31 декабря покупатели горячих напитков могут получить в подарок промокод на билет беспроигрышной лотереи «Форсаж 75». Для участия нужно купить кофе, чай или другой горячий напиток в стакане со специальным стикером в магазинах сети в Москве и Московской области, участвующих в акции. На стикере размещен QR-код, который ведет на сайт nloto.ru. После активации промокода покупатель получит электронный билет на ближайший тираж.

В лотерее «Форсаж 75» выигрывает каждый билет, а размер приза определяется по результатам розыгрыша. Один участник может активировать только один промокод. Количество промокодов ограничено.

Подробности можно узнать по ссылке.

«ВГЛ-2Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 5 («Форсаж 75»), срок проведения лотереи — до 01.07.2041 г. «Сэмплинг Форсаж в сети „Мама Ольга“, срок проведения акции — с 01.11.2026 по 31.12.2026 г. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте: www.nloto.ru и по телефону: 8(800)333-73-33. Оператор лотерей ООО „Спортивные Лотереи“.

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