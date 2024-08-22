Настасья Самбурская похвасталась кольцом и заявила, что собирается замуж

Актриса Настасья Самбурская собралась замуж. Она продемонстрировала кольцо и заявила, что молодой человек хочет сделать ей предложение, сообщает Super.ru .

Самбурская опубликовала видеоролик в Instagram*. В кадре актриса обедает в гримерной и параллельно заявляет, что молодой человек собирается сделать ей предложение руки и сердца.

При этом Самбурская отметила, что не уверена на 100% в предложении, но заранее заявила, что будет согласна выйти замуж. Актриса также продемонстрировала кольцо на пальце. Коллеги поздравили ее прямо на съемочной площадке.

«Ну все, окольцевали, у многих теперь отляжет», — подписала звезда свой пост.

Однако некоторые поклонники считают, что Самбурская могла просто разыграть их. До сих пор неизвестно, кто является женихом актрисы. Она тщательно скрывает своего возлюбленного, отмечая только то, что он брутальный и с бородой.

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