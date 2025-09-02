Нашествие бакланов: Байкал захватили стаи птиц

Жители Иркутской области и Республики Бурятия пожаловались на бакланов, которые устроили нашествие на Байкал. Из-за этих птиц снизилась популяция рыбы, а также начала гибнуть растительность, сообщает Mash .

На опубликованных в Сети видео запечатлено, как бакланы заполонили водную гладь. В кадре изображены тысячи птиц, которые проносятся над Байкалом словно черное облако.

По словам местных жителей, бакланы сильно расплодились и устроили нашествие на Байкал, Ангару и Енисей. Они охотятся на рыбу над водой, но целиком ее не съедают. Покусанные рыбы плавают на поверхности и в конченом итоге умирают.

Популяция хариуса, омуля и других обитателей Байкала между тем сократилась. Также начала погибать растительность.

