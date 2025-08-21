сегодня в 21:32

На дне Байкала обнаружили три электросамоката компании «Юрент»

Три электросамоката обнаружили в акватории озера Байкал в Иркутской области. Проводится проверка, сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Инцидент произошел ночью 27 июля на территории города Слюданка. В ходе мониторинга соцсетей было найдено видео с тремя электросамокатами в акватории озера.

При проверке установлено, что электросамокаты принадлежат сервису компании «Юрент». Индивидуальный предприниматель, который является партнером организации, самостоятельно извлек самокаты из воды.

Компания «Юрент» привлекла нарушителей к ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Ранее в Москве подростки впятером катались на электросамокате и получили штраф в размере 100 тыс рублей. Нарушителей быстро обнаружили благодаря системе видеонаблюдения и идентификационным номерам самоката.