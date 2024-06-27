«Наша Государственная дура»: глава СКР Бастрыкин отчитал народных избранников

Бастрыкин выступил на Петербургском международном юридическом форуме. Когда тема дошла до обсуждения вопроса проблемы мигрантов, он выразился весьма неоднозначно в отношении Госдумы и ее депутатов.

Председатель СК РФ рассказал о напряженной ситуации, связанной с мигрантами, и спросил у депутатов Госдумы, заинтересованы ли они в принятии нового законодательства в этой области. Причем выразился Бастрыкин в отношении законодательного органа в резком ключе.

«Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура», — заявил Бастрыкин.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о миграционном режиме высылки. Согласно документу, иностранцы, попадающие под подобный режим, не смогут менять место пребывания на территории РФ без разрешения.