сегодня в 16:36

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о миграционном режиме высылки

В Госдуме приняли в первом чтении законопроект о введении в России миграционного режима высылки, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, иностранцы, в отношении которых вводят подобный режим, не смогут менять место пребывания на территории РФ без разрешения.

Также такие граждане не смогут выезжать за пределы региона или управлять транспортом.

Помимо этого, прошло первое чтение по проекту закона о праве органов внутренних дел принимать решения о выдворении иностранных граждан.

Ранее российское правительство поддержало законопроект о введении режима высылки для иностранцев, нарушивших миграционные законы.