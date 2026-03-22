NASA сообщило о неполадках на российском корабле «Прогресс»

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что после запуска одна из двух антенн системы автоматического сближения и стыковки «Курс» на корабле «Прогресс» вышла из строя.

Беспилотный космический корабль «Прогресс МС-10» успешно выведен на орбиту и направляется к Международной космической станции (МКС) после запуска в 7:59 по восточному поясному времени на ракете «Союз» с космодрома Байконур.

В ведомстве отметили, что госкорпорация «Роскосмос» продолжит устранять неполадки с антенной. Если развернуть антенну не удастся, космонавт Сергей Кудь-Сверчков будет управлять кораблем вручную с помощью системы TORU в служебном модуле «Звезда». Она может использоваться в качестве резервной для автоматизированной системы стыковки «Курс».

Ранее пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» сообщила, что Герой России Олег Кононенко назначен на должность руководителя Центра подготовки космонавтов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.