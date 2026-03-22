Олег Кононенко назначен начальником Центра подготовки космонавтов

«Уверен, что опыт Олега Дмитриевича как космонавта и как управленца даст необходимые результаты», — заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

В госкорпорации добавили, что в настоящее время перед «Роскосмосом» стоит много задач, в том числе по подготовке космонавтов к работе на Российской орбитальной станции (РОС).

4 февраля 2024 года командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарной длительности пребывания в космосе, находясь на борту МКС. А 5 июня того же года он стал первым человеком в истории, кто достиг отметки в 1000 суток, проведенных в космосе.

Помимо этого, по окончании своей пятой космической миссии Кононенко установил новый абсолютный рекорд, проведя за пределами Земли в общей сложности 1111 дней.

