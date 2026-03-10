«Нас сжигайте вместе с коровами»: в Сибири власти хотят убить скот из-за болезни

Жители новосибирского села Козиха пожаловались на то, что власти хотят оставить их без скота из-за якобы вспышки болезней у коров. Животных планируют отправить на убой, но люди выступают против, сообщает Mash Siberia .

В Козихе ввели карантин по пастереллезу. Также жители утверждают, что в селе засыпали снегом все выезды, оставив только один.

Люди называют вспышку болезни у скота выдуманной. По их словам, коровы здоровы и активны.

У многих жителей села нет работы, потому после убоя скота им нечем будет кормить детей. Они не хотят впускать к себе ветеринаров, которые будут жечь коров. Люди требуют провести экспертизу, которая бы определила истинное состояние животных.

«Нас сжигайте вместе с коровами», — заявили сельчане в видеообращении.

Также против сжигания коров выступили жители села Чернокурье, где тоже введен карантин. Они считают, что к такой радикальной мере нельзя прибегать, ведь пастереллез можно вылечить. Люди обратились в СК, чтобы разобраться в ситуации.

