Народный артист РФ Александр Михайлов госпитализирован в Чите

В регион актер прибыл на XI Забайкальский Международный кинофестиваль. В медучреждении он получает всю необходимую помощь.

«Министерство культуры Забайкальского края находится с ним и его родными в постоянном контакте, и пока он настроен участвовать во всех мероприятиях, в которых планировал. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, однако, несмотря на важность его участия в открытии кинофестиваля, уверены, что сейчас во главу угла поставлено его здоровье и максимально бережное к нему отношение», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Михайлова забрали в больницу с повышенной температурой и подозрением на пневмонию. Решение об участии артиста в фестивале, по словам властей, будет приниматься на основании мнения медицинских специалистов.