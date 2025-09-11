Нарколог рассказал об отношении к алкоголю у разных поколений

Российская молодежь стала меньше пить спиртное, а более взрослое поколение выступает за культурное отношение к алкоголю, сообщил РИАМО врач-нарколог Василий Шуров.

«Еще со времен ковида мы наблюдаем в обществе нарастание тревожных ожиданий и, соответственно, незначительное увеличение потребления алкоголя, что все же тревожная тенденция. Если говорить о людях за 40+, то они уже определились со своим отношением к алкоголю. Они относят себя к представителям „культурного пития“, выпивают на выходных, на праздниках и так далее», — комментирует Шуров.

Специалист добавил, что в то же время поколение зумеров стало меньше выпивать спиртное и в целом более ответственно относится к своему здоровью.

Каждый год 11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости. Цель этой даты — популяризация здорового образа жизни и борьба с алкогольной зависимостью.