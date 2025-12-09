Нарколог объяснил, могут ли конфеты-рюмки сформировать зависимость от спиртного

Конфеты с алкогольной начинкой не смогут сформировать зависимость от спиртного у школьников, сообщил РИАМО нарколог и психиатр Василий Шуров.

В Сети активно обсуждают новый тренд: зумеры стали массово закупаться шоколадными конфетами с алкогольной начинкой. Накала страстям добавляет тот факт, что купить их можно свободно. При этом после употребления пары конфет у школьников начинаются тошнота и головокружение.

«Ни одного случая формирования алкоголизма от шоколадных конфет со спиртным в моей практике не было. 20 лет в практике я читаю новости о том, что школьники массово что-то закупают и потребляют, но так этого и не встречал. Это все кликбейт, который даст возможность определенным людям попиариться и побороться с шоколадными конфетами на маркетплейсах», — сказал Шуров.

Он добавил, что достать настоящий алкоголь школьникам зачастую помогают их совершеннолетние друзья из круга общения.

