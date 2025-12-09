Конфеты-рюмки и «бутылочки»: школьники подсели на алко-сладости с маркетплейсов

Перед новогодними праздниками школьники массово покупают конфеты-рюмки или «бутылочки» с крепким алкоголем. Такой товар в открытом доступе продается на маркетплейсах, сообщает Baza .

Сладости с ликером и коньяком внутри пользуются популярностью у подростков, ведь их можно легко пронести в любое место, не вызвав подозрений. При этом после употребления пары конфет у школьников начинаются тошнота и головокружение.

Популярность алко-сладости получили после тренда, который завирусился в соцсетях. Речь о французских «грушах» и конфетах от белорусского производителя. Содержимого хватает примерно на половину рюмки. Цена за несколько штук — до 2 тыс. рублей.

Ранее на маркетплейсах среди зумеров стали пользоваться популярностью китайские трусы с подогревом, которые включаются по датчикам. Врачи предупреждают — новый девайс вреден для мужского здоровья.

