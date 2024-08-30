Напавшего на москвичку с целью изнасилования мужчину задержали

В столице задержали подозреваемого в совершении нападения на девушку. Он хотел изнасиловать жертву, но та отбилась, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по г. Москве.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера). Фигурант задержан столичными следователями.

По данным следствия, инцидент произошел 30 августа 2024 года вблизи жилого дома на улице Большой Черемушкинской. Мужчина напал на незнакомую девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Однако потерпевшая смогла оказать сопротивление. Насильник получил ногтями правой руки с разворота, тем самым потерпевшая оставила на преступнике серьезную ссадину. После этого подозреваемый скрылся с места происшествия.

В ближайшее время следователи приступят к допросу задержанного мужчины. Кроме того, проверяется причастность фигуранта к другим подобным преступлениям на территории РФ.