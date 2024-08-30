Москвичка одним ударом отбилась от насильника и обратила его в бегство

Девушка одним ударом отбилась от насильника, который напал на нее во дворе жилого дома на юго-западе Москвы. Сбежавшего извращенца разыскивает полиция, сообщает «112» .

26-летняя Анна Р. возвращалась домой около 01:00 и заметила, что за ней следит подозрительный мужчина. Парень шел за ней и якобы разговаривал по телефону, а когда Анна оборачивалась, то делал вид, что сворачивает к другому подъезду.

Нападение злоумышленник совершил около стройки по пути к улице Ульянова. Насильник повалил девушку на землю и потянулся к нижнему белью, однако получил с разворота ногтями правой руки. Удар Анны оставил серьезную ссадину на преступнике, который от неожиданного отпора сбежал.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают нападавшего. По словам Анны, мужчине около 25 лет, он азиатской внешности и ростом около 170 см. Одет преступник был в темные штаны и серую кофту с капюшоном, а при себе имел большой черный рюкзак.