НАК: ребенок может быть опасен, если у него меньше 100 друзей в соцсетях

Как считают в Национальном антитеррористическом комитете РФ (НАК), ребенок может быть опасен и интересоваться массовыми убийствами, если у него до 100 друзей в социальных сетях. Об этом сообщает «360» .

Педагогов в учреждениях образования попросили обращать внимание на ребят, которые сидят в «группах деструктивного и агрессивного спектра». Также следует обращать внимание на тех, кто интересуется шок-контентом, восхищается нацистами, фашистами и анархистами.

Под подозрение еще могут попасть ребята, выкладывающие материалы про оружие, делающие «остро негативные» публикации, посты на тему «меня никто не понимает».

Кроме того, в НАК к группе риска причислили и тех, у кого мало друзей в аккаунте в соцсети.

Чтобы противодействовать террористической идеологии в НАК предложили усилить роль пропаганды традиционных ценностей.

Ранее в Иркутской области возбудили уголовное дело после нападения восьмиклассника с ножом и молотком на учеников в школе.