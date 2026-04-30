Найдите открытое место: как наблюдать за майскими полнолуниями в Подмосковье

Полнолуния, которые будут 1 и 31 мая, — редкие явления, понаблюдать за ними лучше всего за городом при ясном небе, сообщил РИАМО руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По его словам, в последний раз такое событие наблюдалось в 2023 году, а в следующий раз прогнозируется на декабрь 2028 года.

Специалист отметил, что оба полнолуния можно будет наблюдать практически со всей территории страны за исключением самых северных регионов, в некоторых из которых уже просто полярный день начался.

«Луна в обоих случаях взойдет примерно сразу после восхода Солнца в противоположной части неба на востоке, юго-востоке. К сожалению, в обоих случаях Луна будет довольно низко над горизонтом, поэтому надо будет найти место без близких домов и деревьев, загораживающих эту часть горизонта. Никаких других существенных требований, кроме чистого неба, нет», — сказал Богачев.

В ночь с 1 на 2 мая в большей части России можно увидеть, так называемую «Цветочную Луну». Такое название явление получило из-за цветение полевых цветов, традиционно проходящее в это время.

Следующее полнолуние ожидается 31 мая. В эту время можно увидеть «Голубую Луну». Однако, это явление не имеет отношения к цвету. Свои корни «Голубая Луна» берет от английской идиомы Once in a Blue Moon! , которое имеет значение: крайне редко или почти никогда. В русском языке схожая по значению идиома: «когда рак на горе свистнет».

Ранее россиянам рассказали, что «Голубая Луна» — станет самым маленьким микролунием в этом году.

